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3 августа, 16:33

ВС Азербайджана взяли под контроль несколько высот в Карабахе

Вооружённые силы Азербайджана взяли под контроль несколько высот в Карабахе. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики.

Азербайджан обвинил армянских военных в нарушении перемирия в Карабахе и совершении диверсии против частей азербайджанской армии на территории, где временно размещены российские миротворцы. В результате, по данным Баку, погиб азербайджанский военный. Кроме того, была совершена попытка захвата высоты Гырхгыз и обустройства там боевых позиций, добавили в министерстве.

"В результате ответной операции "Возмездие" Вооружённые силы Азербайджана взяли под контроль высоту Гырхгыз, а также ряд других господствующих высот вдоль Карабахского хребта", — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

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Ранее Лайф писал, что в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) введена частичная военная мобилизация. Соответствующий указ, который начал действовать 3 августа 2022 года, подписал президент Араик Арутюнян.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Николь Вербер

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