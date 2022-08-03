ВС Азербайджана взяли под контроль несколько высот в Карабахе

Вооружённые силы Азербайджана взяли под контроль несколько высот в Карабахе. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики.

Азербайджан обвинил армянских военных в нарушении перемирия в Карабахе и совершении диверсии против частей азербайджанской армии на территории, где временно размещены российские миротворцы. В результате, по данным Баку, погиб азербайджанский военный. Кроме того, была совершена попытка захвата высоты Гырхгыз и обустройства там боевых позиций, добавили в министерстве.

"В результате ответной операции "Возмездие" Вооружённые силы Азербайджана взяли под контроль высоту Гырхгыз, а также ряд других господствующих высот вдоль Карабахского хребта", — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.