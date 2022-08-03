Не 50 рублей за штуку: Эксперт рассказал, сколько на самом деле должна стоить медицинская маска

Истинная стоимость медицинской маски равна примерно четырём рублям. Об этом президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты Владимир Котов рассказал в эфире радио Sputnik в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и вернувшимися в некоторые регионы страны требованиями вновь носить маски.

"До пандемии себестоимость маски варьировалась от 50 копеек до одного рубля, а на сегодняшний день себестоимость гигиенических масок — до двух рублей, медицинских масок — в пределах трёх рублей. Эти цифры есть у наших производителей на сегодняшний день. Если речь про поставку из-за рубежа, то себестоимость одной маски варьируется от двух с половиной до четырёх рублей", — пояснил Котов.

При этом в розничной продаже цены на маски могут значительно увеличиваться. Однако же справедливой ценой эксперт назвал сумму до пяти рублей за штуку. Он подчеркнул, что на сегодняшний день в России достаточно поставщиков масок, поэтому дефицита не предвидится, а значит ситуаций, когда один экземпляр мог стоить до 50 рублей, больше не повторится.