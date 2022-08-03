Не 50 рублей за штуку: Эксперт рассказал, сколько на самом деле должна стоить медицинская маска
Эксперт Котов исключил повторение дефицита масок на фоне роста заболеваемости ковидом
Истинная стоимость медицинской маски равна примерно четырём рублям. Об этом президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты Владимир Котов рассказал в эфире радио Sputnik в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и вернувшимися в некоторые регионы страны требованиями вновь носить маски.
"До пандемии себестоимость маски варьировалась от 50 копеек до одного рубля, а на сегодняшний день себестоимость гигиенических масок — до двух рублей, медицинских масок — в пределах трёх рублей. Эти цифры есть у наших производителей на сегодняшний день. Если речь про поставку из-за рубежа, то себестоимость одной маски варьируется от двух с половиной до четырёх рублей", — пояснил Котов.
При этом в розничной продаже цены на маски могут значительно увеличиваться. Однако же справедливой ценой эксперт назвал сумму до пяти рублей за штуку. Он подчеркнул, что на сегодняшний день в России достаточно поставщиков масок, поэтому дефицита не предвидится, а значит ситуаций, когда один экземпляр мог стоить до 50 рублей, больше не повторится.
Ранее эксперты "Роскачества" проверили эффективность медицинских масок против вирусов. Выяснилось, что лучшее из изделий способно задержать 23% таких частиц.
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