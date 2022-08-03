Как правильно выбрать радиатор, чтобы однажды не залить соседей, объяснил эксперт

Чтобы выбрать подходящий для вашей квартиры или дома радиатор, нужно понимать, как сочетается давление в отопительной системе и рабочее давление радиатора, объяснил изданию "Вести Подмосковья" эксперт итальянского производителя радиаторов отопления Global Radiatori Сергей Лебедев.

В качестве примера неверного выбора он привёл несочетаемость 8–9 атмосфер в отопительной системе против 6 атмосфер в чугунных радиаторах. В этой ситуации лучше подойдут стальные панельные радиаторы, выдерживающие десять атмосфер.

"Оптимальные варианты для таких квартир — алюминиевые приборы с рабочим давлением 16 атмосфер или биметаллические, которые выдерживают минимум 35 атмосфер", — пояснил Лебедев.

Также нужно следить и за показателем водоподготовки. Он должен быть не выше 8,5 (рН). Уточнить эти данные можно в управляющей компании. Если значения в норме, можно устанавливать алюминиевый, стальной или чугунный радиатор. Однако более высокие показатели могут спровоцировать протекание. Биметаллические радиаторы способны выдерживать показатель водоподготовки до значения 9,5 (pH) и прослужить от 25 лет.

К тому же, подчеркнул специалист, некоторые радиаторы не подходят для системы с автоматической регулировкой температуры. Так, чугунные медленно остывают и нагреваются, в отличие от алюминиевых или биметаллических.

Эксперт также посоветовал проверять, как долго компания, в которой вы собираетесь покупать радиатор, работает на российском рынке и есть ли у неё официальное представительство, сколько действует гарантия на товар и имеется ли у него маркировка с указанием бренда.