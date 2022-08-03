Как правильно выбрать радиатор, чтобы однажды не залить соседей, объяснил эксперт
Эксперт Лебедев рассказал, как выбрать радиатор до начала отопительного сезона
Чтобы выбрать подходящий для вашей квартиры или дома радиатор, нужно понимать, как сочетается давление в отопительной системе и рабочее давление радиатора, объяснил изданию "Вести Подмосковья" эксперт итальянского производителя радиаторов отопления Global Radiatori Сергей Лебедев.
В качестве примера неверного выбора он привёл несочетаемость 8–9 атмосфер в отопительной системе против 6 атмосфер в чугунных радиаторах. В этой ситуации лучше подойдут стальные панельные радиаторы, выдерживающие десять атмосфер.
"Оптимальные варианты для таких квартир — алюминиевые приборы с рабочим давлением 16 атмосфер или биметаллические, которые выдерживают минимум 35 атмосфер", — пояснил Лебедев.
Также нужно следить и за показателем водоподготовки. Он должен быть не выше 8,5 (рН). Уточнить эти данные можно в управляющей компании. Если значения в норме, можно устанавливать алюминиевый, стальной или чугунный радиатор. Однако более высокие показатели могут спровоцировать протекание. Биметаллические радиаторы способны выдерживать показатель водоподготовки до значения 9,5 (pH) и прослужить от 25 лет.
К тому же, подчеркнул специалист, некоторые радиаторы не подходят для системы с автоматической регулировкой температуры. Так, чугунные медленно остывают и нагреваются, в отличие от алюминиевых или биметаллических.
Эксперт также посоветовал проверять, как долго компания, в которой вы собираетесь покупать радиатор, работает на российском рынке и есть ли у неё официальное представительство, сколько действует гарантия на товар и имеется ли у него маркировка с указанием бренда.
Ранее президент России Владимир Путин обсудил с главой Минэнерго Николаем Шульгиновым готовность отечественной энергетики к отопительному сезону. Шульгинов заверил, что работа ведётся и проблем с накоплением топлива нет.
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