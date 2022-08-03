Стало известно, почему на сгоревшем складе Ozon не проводились проверки
Пожарная проверка сгоревшего склада Ozon не проводилась в связи с его малым возрастом
Загоревшийся склад Ozon в Подмосковье. Обложка © LIFE
На складе Ozon в Истринском районе в Подмосковье не проводились проверки, поскольку здание было сдано только в 2021 году. Однако, как передаёт ТАСС со ссылкой на представителя МЧС, такой порядок предусмотрен российским законодательством и не нарушает его.
"Склад был сдан в эксплуатацию в октябре 2021 года. Согласно законодательству, его проверка не проводилась", — сказал собеседник агентства.
По той же причине не проводилась независимая оценка пожарного риска и не сдавалась декларация о пожарной безопасности.
Напомним, что склад компании Ozon загорелся этим утром в подмосковном селе Петровское на Новорижском шоссе. К настоящему моменту площадь возгорания возросла до 50 тысяч квадратных метров, обрушилась часть стены и кровли. В результате известно об одном погибшем, ещё один человек считается пропавшим без вести, 13 пострадали. Ущерб от пожара на складе может составить более десяти миллиардов рублей.