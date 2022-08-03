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3 августа, 14:15

Дым, паника и пламя вдалеке: Начало пожара на подмосковном складе Ozon попало на видео

Начало пожара на подмосковном складе Ozon попало на видео

Сгоревший склад Ozon в Истринском районе Подмосковья не подлежит восстановлению. Об этом заявил губернатор области Андрей Воробьёв в эфире телеканала "Россия 24". Также он сообщил, что в результате происшествия пропали без вести два человека. При этом, по уточнённым данным, один из них уже нашёлся.

Первые минуты после начала пожара. Видео © Telegram / SHOT

"Пожар, мы видим, масштабный, здание уже не спасти, это очевидно", — сказал он.

На кадрах, опубликованных телеграм-каналом SHOT, видно, что пламя распространяется довольно стремительно, а люди в панике покидают помещение. Тогда никто из них не мог предположить, что хранилище выгорит полностью: по последним данным, огонь поразил более 50 тысяч квадратных метров.

Сотрудник горящего склада Ozon рассказал, что там хранились газовые баллоны

Сотрудник горящего склада Ozon рассказал, что там хранились газовые баллоны

Напомним, что склад компании Ozon загорелся этим утром в подмосковном селе Петровское на Новорижском шоссе. По данным источника Лайфа, причиной пожара стало короткое замыкание. Всех находившихся внутри помещений эвакуировали. К настоящему моменту площадь возгорания выросла до 35 тысяч квадратных метров, обрушилась часть стены и кровли. По предварительным данным, в результате ЧП погиб один человек, ещё несколько пострадали. Ущерб от ЧП может составить более десяти миллиардов рублей.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова

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