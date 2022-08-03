Дым, паника и пламя вдалеке: Начало пожара на подмосковном складе Ozon попало на видео

Сгоревший склад Ozon в Истринском районе Подмосковья не подлежит восстановлению. Об этом заявил губернатор области Андрей Воробьёв в эфире телеканала "Россия 24". Также он сообщил, что в результате происшествия пропали без вести два человека. При этом, по уточнённым данным, один из них уже нашёлся.

Первые минуты после начала пожара. Видео © Telegram / SHOT

"Пожар, мы видим, масштабный, здание уже не спасти, это очевидно", — сказал он.