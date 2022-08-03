Дым, паника и пламя вдалеке: Начало пожара на подмосковном складе Ozon попало на видео
Начало пожара на подмосковном складе Ozon попало на видео
Сгоревший склад Ozon в Истринском районе Подмосковья не подлежит восстановлению. Об этом заявил губернатор области Андрей Воробьёв в эфире телеканала "Россия 24". Также он сообщил, что в результате происшествия пропали без вести два человека. При этом, по уточнённым данным, один из них уже нашёлся.
Первые минуты после начала пожара. Видео © Telegram / SHOT
"Пожар, мы видим, масштабный, здание уже не спасти, это очевидно", — сказал он.
На кадрах, опубликованных телеграм-каналом SHOT, видно, что пламя распространяется довольно стремительно, а люди в панике покидают помещение. Тогда никто из них не мог предположить, что хранилище выгорит полностью: по последним данным, огонь поразил более 50 тысяч квадратных метров.
Напомним, что склад компании Ozon загорелся этим утром в подмосковном селе Петровское на Новорижском шоссе. По данным источника Лайфа, причиной пожара стало короткое замыкание. Всех находившихся внутри помещений эвакуировали. К настоящему моменту площадь возгорания выросла до 35 тысяч квадратных метров, обрушилась часть стены и кровли. По предварительным данным, в результате ЧП погиб один человек, ещё несколько пострадали. Ущерб от ЧП может составить более десяти миллиардов рублей.
Telegram / SHOT