Путин обсудил с главой Минэнерго готовность к отопительному сезону

"Мы уже несколько месяцев назад как раз начали работать над темой подготовки к зиме. Это один из наших приоритетов сегодняшней работы. И готовимся к этому сложному периоду, понимая, что наши, например, партнёры в недружественных странах нервно ожидают наступление такого особо тяжёлого периода. Мы же работаем, исходя из наших планов и графиков, в штатном режиме", — подчеркнул министр.