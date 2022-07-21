Путин обсудил с главой Минэнерго готовность к отопительному сезону
Владимир Путин и Николай Шульгинов. Фото © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин обсудил с главой Минэнерго Николаем Шульгиновым готовность отечественной энергетики к отопительному сезону. Шульгинов заверил, что работа ведётся и проблем с накоплением топлива нет.
"Мы уже несколько месяцев назад как раз начали работать над темой подготовки к зиме. Это один из наших приоритетов сегодняшней работы. И готовимся к этому сложному периоду, понимая, что наши, например, партнёры в недружественных странах нервно ожидают наступление такого особо тяжёлого периода. Мы же работаем, исходя из наших планов и графиков, в штатном режиме", — подчеркнул министр.
По его словам, в РФ нет проблем с накоплением всех видов топлива: резервного, основного, аварийного. Также не будет сложностей и с закачкой газа в подземные хранилища.
Тем временем в Евросоюзе официально объявили о подготовке к своей первой зиме без российского газа. Странам сообщества в нынешнем и следующем году рекомендовано продлить работу своих атомных и угольных электростанций, а также, по данным СМИ, Еврокомиссия предложила сократить потребление газа на 15%, чтобы избежать возможного дефицита. Испания и Португалия уже отказались идти на такую экономию.