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3 августа, 16:00

"Газпром" заявил о невозможности возвращения турбины для "Северного потока"

Западные санкции и несоответствие контракту делают возвращение турбины для трубопровода "Северный поток" невозможным. Об этом заявили в "Газпроме".

"Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС "Портовая" невозможной", — говорится в сообщении компании.

Шольц заявил, что турбина для "Северного потока" готова к отправке из Германии

Шольц заявил, что турбина для "Северного потока" готова к отправке из Германии

Как сообщал Лайф ранее, Канада 17 июля отправила на самолёте в Германию отремонтированную турбину Siemens для "Северного потока". Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля, однако из-за отсутствия необходимых документов передать его не удалось. 25 июля "Газпром" объявил о вынужденной остановке ещё одной турбины на фоне того, что сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированного агрегата остаются непонятны. Из-за этого объёмы прокачки российского газа по "Северному потоку" уже упали до 20% от максимальной мощности.

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ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV

Александра Вишнякова

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