Власти Нагорного Карабаха объявили частичную мобилизацию
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) введена частичная военная мобилизация. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
"Президент Республики Арцах (армянское название Нагорного Карабаха. — Прим. Лайфа) Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому с 3 августа 2022 года в республике объявлена частичная военная мобилизация", — говорится в телеграм-канале Главного информационного управления Аппарата Президента Республики Арцах.
Ранее Ереван передал Баку перешедшего армяно-азербайджанскую границу военнослужащего Вооружённых сил Азербайджана. По данным, Минобороны Армении, инцидент произошёл ещё 23 июля. Военный пересёк границу, поскольку заблудился. При этом передача бойца состоялась через командование российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе.
ТАСС / Григоров Гавриил