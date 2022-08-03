Власти Нагорного Карабаха объявили частичную мобилизацию

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) введена частичная военная мобилизация. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

"Президент Республики Арцах (армянское название Нагорного Карабаха. — Прим. Лайфа) Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому с 3 августа 2022 года в республике объявлена частичная военная мобилизация", — говорится в телеграм-канале Главного информационного управления Аппарата Президента Республики Арцах.