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3 августа, 15:07
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Зеленский призвал Китай объединиться против России

CNN: Зеленский предложил Китаю объединить усилия против России

Китаю и Украине необходимо объединить усилия против России. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский в ходе онлайн-обращения к студентам Австралийского национального университета, передаёт портал CNN.

"Президент Украины Владимир Зеленский призвал Китай "присоединиться к единому миру" и выступить против России на фоне конфликта на Украине", — говорится на портале телеканала.

Кроме того, Зеленский назвал положительным факт, что Китай всё ещё не выразил России публичную поддержку. По его мнению, "нейтралитет Пекина лучше" его присоединения к Москве. При этом крайне важно, чтобы и дальше Китай не помогал России, отметил украинский лидер.

"Украина, Косово, Тайвань": Политолог обвинил США в разжигании конфликтов ради собственной выгоды

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Ранее в Совфеде заявили, что в США опасаются бегства президента Незалежной Владимира Зеленского с политической сцены, считая его предателем по натуре. Глава Комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов отметил, что экс-комик уже предал интересы своих избирателей, нарушив часть предвыборных обещаний, а затем устроив "пессимистическую комедию" во внутренней политике своей же родины и, наконец, сдав свою страну Вашингтону.

Обложка ©

Getty Images / Igor Golovniov / SOPA Images / LightRocket

Николь Вербер

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