Украина нанесла удар по изолятору в Еленовке сразу после того, как попавшие в плен боевики нацбатальона "Азов"* начали давать показания. Атака была совершена с северо-западного направления. Её целью было устранить свидетелей преступлений киевских властей против собственного народа. Об этом заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

"Руководство Украины отдало приказ о нанесении ракетного удара, так как пленные боевики полка "Азов" начали давать свидетельские показания, разоблачающие их преступления, в том числе против мирных граждан. Направление пролома крыши и очага возгорания прямо указывают на то, что удар был нанесён с северо-западного направления. Стрельба велась с траектории Марьинка – Курахово – треугольник Сергеевка – Покровск – Удачное", — сказал замминистра в ходе брифинга для иностранных военных атташе.

По его словам, многие бойцы ВСУ, узнав о гуманном отношении Российской армии к пленным, начали сдаваться добровольно. Ударом по СИЗО Киев пытался напугать своих военнослужащих, заставить их отказаться от решения сложить оружие. В то же время, добавил Фомин, Украина пытается переложить ответственность за произошедшее на Россию. Президент Незалежной Владимир Зеленский хочет добиться того, чтобы западное сообщество поддержало украинскую трактовку этих событий. Однако никаких доказательств того, что ВС России причастны к трагедии в Еленовке, Киев до сих пор не предоставил.

"Завершая брифинг, хотел бы ещё раз отметить причины, по которым ВСУ нанесли удар по СИЗО в населённом пункте Еленовка. Киевские власти стремятся устранить свидетелей и исполнителей своих преступлений против собственного народа", — подчеркнул Фомин.