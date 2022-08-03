В районе Авдеевки ВСУ ранили военкора RT Андрея Филатова

В ходе спецоперации в районе Авдеевки в ДНР военный корреспондент телеканала RT Андрей Филатов был ранен в ногу. Журналист записал видео с поля боя, кадры были опубликованы на сайте издания.

Военкор Филатов рассказал о ранении в ходе спецоперации. Видео © RT

"Осколок лёг на кость. Если его сейчас вытаскивать — это полноги разрезать, а так он ни сухожилия, ничего не задел. Просто глубоко сел, его пинцетом не достать", — рассказал Филатов.

По его словам, первая Славянская мотострелковая бригада Народной милиции ДНР в районе Авдеевки проводит имитацию атаки с другого направления, чтобы отвлечь противника. Во время выполнения операции помимо военкора были ранены и другие бойцы. Один из них повредил обе ноги. Товарищи помогают ему покинуть поле боя.