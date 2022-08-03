Швеция заверила об отсутствии планов по размещению ядерного оружия

У Швеции нет никаких планов по размещению ядерного оружия на территории государства, заверила глава Министерства иностранных дел страны Анн Линде.

"Мы не собираемся размещать какое-либо ядерное оружие на своей территории", — сказала она в ответ на вопрос о возможности развёртывания военных баз НАТО на территории Швеции.

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А ранее в Китае заверили, что не станут первыми применять ядерное оружие. Глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг пояснил, что Пекин сохраняет свои ядерные запасы на минимальном уровне для обеспечения защиты нацбезопасности и не соревнуется с другими мировыми государствами в количестве и возможностях в этой сфере.