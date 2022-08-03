Компания Huawei закрыла российский интернет-магазин Vmall
Китайская компания Huawei закрыла российский интернет-магазин Vmall. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте производителя.
"С 1 августа 2022 года в 10:00 по московскому времени компания Huawei останавливает продажи в официальном интернет-магазине Vmall, а также в мобильном приложении Huawei Vmall. Заказы, размещённые ранее в интернет-магазине Vmall, будут доставлены в обычном режиме", — сказано в сообщении.
Что касается гарантийного обслуживания приобретённых товаров, оно остаётся в силе. С чем связан уход с российского рынка, не сообщается.
Ранее Лайф сообщал, что в начале июня китайская компания Huawei начала закрывать официальные торговые точки в РФ. Так, магазины перестали работать в Москве, Новокузнецке, Уфе и Ростове-на-Дону. Недавно стало известно, что Huawei уволила более половины внештатных сотрудников в России к концу июня. Также сообщалось, что компания не возобновляет поставки товаров в РФ.
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