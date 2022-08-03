Китайская компания Huawei закрыла российский интернет-магазин Vmall. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте производителя.

"С 1 августа 2022 года в 10:00 по московскому времени компания Huawei останавливает продажи в официальном интернет-магазине Vmall, а также в мобильном приложении Huawei Vmall. Заказы, размещённые ранее в интернет-магазине Vmall, будут доставлены в обычном режиме", — сказано в сообщении.

Что касается гарантийного обслуживания приобретённых товаров, оно остаётся в силе. С чем связан уход с российского рынка, не сообщается.