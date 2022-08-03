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3 августа, 14:19

Владеющего "Сахалинцем" блогера Литвина дисквалифицировали на полтора года за драку с арбитром

Блогер, основатель и игрок московского футбольного клуба "Сахалинец" Михаил Литвин после матча команды с "Рязанью" ударил арбитра по лицу. Кроме того, во время игры он обругал судью матом, не соглашаясь с его решением. За неспортивное поведение Литвина дисквалифицировали на полтора года во всех соревнованиях РФС, а также назначили штраф в размере 300 тысяч рублей.

Напомним, матч "Рязань" – "Сахалинец" состоялся 30 июля. Во время игры арбитр Станислав Исаев назначил пенальти в ворота московских гостей. Вратарь отбил мяч, но рефери выписал ещё один удар, в результате чего "Рязань" сравняла счёт. Футболист Литвин был крайне недоволен таким развитием событий. Он обматерил судью, получив красную карточку. В результате матч закончился со счётом 2:1 в пользу "Рязани". После игры владелец клуба накинулся на судью и ударил его по лицу. Поведение Литвина было рассмотрено на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

"Михаил Литвин дисквалифицирован на 1,5 года во всех соревнованиях под эгидой РФС и оштрафован на 300 тысяч рублей. Футболист "Сахалинца" получил наказание за оскорбительное поведение, а также за оказание физического воздействия на главного арбитра матча", — сообщили в телеграм-канале Российского футбольного союза.

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Ранее футбольного агента Полину Лельчук отстранили на полгода за критику бывшего игрока сборной России Александра Самедова. Кроме того, ей выписали штраф в размере 50 тысяч рублей.

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YouTube / САХАЛИНЕЦ

Александра Васильева
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