Владеющего "Сахалинцем" блогера Литвина дисквалифицировали на полтора года за драку с арбитром

Блогер, основатель и игрок московского футбольного клуба "Сахалинец" Михаил Литвин после матча команды с "Рязанью" ударил арбитра по лицу. Кроме того, во время игры он обругал судью матом, не соглашаясь с его решением. За неспортивное поведение Литвина дисквалифицировали на полтора года во всех соревнованиях РФС, а также назначили штраф в размере 300 тысяч рублей.

Напомним, матч "Рязань" – "Сахалинец" состоялся 30 июля. Во время игры арбитр Станислав Исаев назначил пенальти в ворота московских гостей. Вратарь отбил мяч, но рефери выписал ещё один удар, в результате чего "Рязань" сравняла счёт. Футболист Литвин был крайне недоволен таким развитием событий. Он обматерил судью, получив красную карточку. В результате матч закончился со счётом 2:1 в пользу "Рязани". После игры владелец клуба накинулся на судью и ударил его по лицу. Поведение Литвина было рассмотрено на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.