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Регион
Опубликовано 3 августа 2022, 14:34
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Россия и Украина провели уже 27 операций по обмену пленными и телами погибших

Россия и Украина провели уже 27 операций по обмену пленными и телами погибших военных. Об этом заявил замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.

"При участии Международного комитета Красного Креста также удалось организовать диалог с Киевом по вопросу обмена военнопленными и телами погибших военнослужащих. К настоящему времени проведено 27 таких операций", — отметил он на брифинге для иностранных военных атташе.

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А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что для Москвы главным является возвращение российских военных и всех военных, которые сражаются за право на жизнь людей в ДНР и ЛНР.

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ТАСС / Александр Река

Александра Вишнякова
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