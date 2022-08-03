Россия и Украина провели уже 27 операций по обмену пленными и телами погибших военных. Об этом заявил замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.

"При участии Международного комитета Красного Креста также удалось организовать диалог с Киевом по вопросу обмена военнопленными и телами погибших военнослужащих. К настоящему времени проведено 27 таких операций", — отметил он на брифинге для иностранных военных атташе.