Россия и Украина провели уже 27 операций по обмену пленными и телами погибших
Россия и Украина провели уже 27 операций по обмену пленными и телами погибших военных. Об этом заявил замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.
"При участии Международного комитета Красного Креста также удалось организовать диалог с Киевом по вопросу обмена военнопленными и телами погибших военнослужащих. К настоящему времени проведено 27 таких операций", — отметил он на брифинге для иностранных военных атташе.
А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что для Москвы главным является возвращение российских военных и всех военных, которые сражаются за право на жизнь людей в ДНР и ЛНР.
ТАСС / Александр Река