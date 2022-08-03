Экс-депутата Белоусова объявят в розыск после неявки в суд на оглашение приговора

Бывший депутат Государственной думы Вадим Белоусов будет объявлен в розыск после неявки на сегодняшнее судебное заседание, в ходе которого огласили приговор фигурантам дела о миллиардной взятке. Об этом телеграм-каналу SHOT сообщила прокурор.

"Учитывая, что подсудимый Белоусов скрылся в момент оглашения приговора, не явился сегодня на судебное заседание, судом будет вынесено соответствующее постановление. Он будет объявлен в розыск", — сказала обвинитель.

При этом адвокат бывшего чиновника Вячеслав Плахотнюк вновь попытался оправдаться. Он рассказал, что не имеет ни малейшего представления, где бы мог быть его подопечный, а также что накануне в планы Белоусова визит в суд точно входил.