Экс-депутата Белоусова объявят в розыск после неявки в суд на оглашение приговора
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Бывший депутат Государственной думы Вадим Белоусов будет объявлен в розыск после неявки на сегодняшнее судебное заседание, в ходе которого огласили приговор фигурантам дела о миллиардной взятке. Об этом телеграм-каналу SHOT сообщила прокурор.
"Учитывая, что подсудимый Белоусов скрылся в момент оглашения приговора, не явился сегодня на судебное заседание, судом будет вынесено соответствующее постановление. Он будет объявлен в розыск", — сказала обвинитель.
При этом адвокат бывшего чиновника Вячеслав Плахотнюк вновь попытался оправдаться. Он рассказал, что не имеет ни малейшего представления, где бы мог быть его подопечный, а также что накануне в планы Белоусова визит в суд точно входил.
"Мы пока не знаем, у нас сейчас нет достоверной информации. Вчера он был в суде, когда начинал оглашаться приговор и собирался явиться сегодня. Мы надеемся, что с ним всё в порядке", — сказал юрист, добавив, что Белоусов не отвечает на звонки.
Напомним, вчера Московский городской суд признал виновным экс-депутата Государственной думы Вадима Белоусова и его тёщу — главного бухгалтера Первого хлебокомбината Маргариту Бутакову — по делу о получении взятки в размере 3,25 миллиарда рублей. Сегодня состоялась вторая часть судебного заседания, однако Белоусов на него не явился. В ходе разбирательства чиновника приговорили к 10 годам тюрьмы и штрафу в 500 миллионов рублей. Ранее прокурор запрашивала для Белоусова 14 лет колонии.