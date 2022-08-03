Французский волонтёр и писатель Адриан Боке рассказал о преследованиях и угрозах на родине за правду о преступлениях нацистов на Украине. На пресс-конференции в Москве он поделился с журналистами опасениями за свою жизнь.

Французский волонтёр Адриан Боке преследуется на родине за правду об Украине. Видео © Россия сегодня

"Я начал получать угрозы. По моему дому во Франции стреляли из [автомата] Калашникова. Я запросил полицейскую защиту у французского правительства. Десять дней назад я получил документ МВД с официальным отказом оказать мне правовую защиту", — уточнил он.

Такая ситуация возникла после его поездки на Украину, куда он отправился добровольцем для оказания медицинской помощи, так как являлся бывшим военным и имел соответствующее образование. По возвращении во Францию он попытался рассказать о том, что видел. В частности, как украинские военные и нацбатальон "Азов"* запугивают население, чтобы оно молчало о преступлениях нацистов.

Французские СМИ устроили Боке травлю. Так, телеканал BFM заставил его покинуть съёмочную площадку. А газета Libération назвала писателя лжецом и перетрясла его прошлое, чтобы выставить в негативном свете и отвлечь внимание общественности от публикуемых им данных по преступлениям киевского режима. Хуже всего, что правда об Украине известна высшим кругам, но ей не дадут хода, добавил Боке.

"Я спросил, почему зрителям не демонстрируют образы и съёмку "Азова"*. Мне ответили, что есть директива самого высокого уровня, согласно которой это запрещено. Мне сказали, что у них много материала, в том числе видео украинских военных преступлений, но им запрещено их распространять. В этот момент я начал понимать, что происходит в моей стране", — поделился француз.

Как писал Лайф, Адриан Боке, который дважды побывал на Украине в качестве волонтёра, рассказал, как стал свидетелем инсценировки убийства мирных жителей в Буче, а также о жестоких расправах над российскими военными, попавшими в плен.