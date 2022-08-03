Врач-травматолог объяснил, почему Нэнси Пелоси ходит "уточкой"

Многие журналисты обратили внимание на хромоту 82-летнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя. Как считает травматолог-ортопед Николай Гнелица, причиной такой шаткой походки может быть артроз суставов. Об этом он рассказал телеканалу "Звезда".

Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя. Видео © Twitter / donnawonghk

"У Пелоси трудности, проблемы с ходьбой. Они могут быть опосредованы проблемами с опорно-двигательной системой, возможно, артроз суставов. Всё-таки 82 года! Поэтому и шаткая походка. Она не неврологического характера, а опорно-двигательного. Пелоси прихрамывает. Тяжёлый перелёт мог повлиять на её заболевание", — предположил медик.