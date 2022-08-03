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3 августа, 14:46

Врач-травматолог объяснил, почему Нэнси Пелоси ходит "уточкой"

Врач Гнелица заподозрил у 82-летней Пелоси артроз суставов из-за странной походки

Многие журналисты обратили внимание на хромоту 82-летнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя. Как считает травматолог-ортопед Николай Гнелица, причиной такой шаткой походки может быть артроз суставов. Об этом он рассказал телеканалу "Звезда".

Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя. Видео © Twitter / donnawonghk

"У Пелоси трудности, проблемы с ходьбой. Они могут быть опосредованы проблемами с опорно-двигательной системой, возможно, артроз суставов. Всё-таки 82 года! Поэтому и шаткая походка. Она не неврологического характера, а опорно-двигательного. Пелоси прихрамывает. Тяжёлый перелёт мог повлиять на её заболевание", — предположил медик.

Именно по этой причине она ходит "уточкой", объяснил врач. В заключение Гнелица рекомендовал Пелоси в её возрасте сидеть дома, "а не летать куда-то".

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Напомним, самолёт Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя 2 августа. Официально поездка спикера Палаты представителей Конгресса США на Тайвань не заявлялась. МИД Китая уже выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, хотя прежде грозил "серьёзными последствиями". А Минобороны страны сообщило, что Народно-освободительная армия КНР пребывает в полной боевой готовности.

Обложка ©

ТАСС / AP

Оксана Попова

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