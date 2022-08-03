У выезжающих из Финляндии россиян отбирают технику под предлогом "обеспечения безопасности"

У россиян, выезжающих из Финляндии, под предлогом "обеспечения безопасности" изымают дроны, беспилотники с сонарами и навигационную технику. Об этом сообщает телеканал Yle со ссылкой на финскую таможню.

"В период усиленного мониторинга [введённого после снятия Россией коронавирусных ограничений на пересечение сухопутной границы] у туристов обнаружили различные предметы роскоши и товары, которые могут способствовать укреплению промышленного и военного потенциала России, например средства навигации", — говорится в релизе ведомства.

22–26 июля было совершено порядка двух с половиной тысяч проверок выезжающих за пределы Финляндии россиян, из которых примерно в ста случаях "были выявлены нарушения санкционного режима". В настоящее время около двадцати дел находятся на предварительном следствии или с заявлением в МИД.

В рамках санкций ЕС туристам запрещено вывозить из страны в Россию "предметы роскоши, стоимость которых превышает €300". В том случае, если они будут обнаружены сотрудниками таможни, "покупатель должен вернуть товар в магазин, где он был приобретён, или отдать его на таможне".