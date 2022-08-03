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Опубликовано 3 августа 2022, 19:24

Депутата Госдумы Белоусова объявили в розыск после оглашения приговора

Мосгорсуд объявил в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова, осуждённого на 10 лет колонии и не явившегося на оглашение приговора.

"Московский городской суд 3 августа 2022 года вынес постановление об объявлении осуждённого Белоусова Вадима Владимировича в розыск в связи с его неявкой без уважительных причин на оглашение приговора и неустановлением его местонахождения", — сказали в суде.

Обвиняемый в миллиардной взятке депутат Белоусов не пришёл на оглашение приговора
Обвиняемый в миллиардной взятке депутат Белоусов не пришёл на оглашение приговора

Напомним, сегодня, 3 августа, Мосгорсуд признал депутата Белоусова виновным по делу о получении взятки в размере 3,25 млрд рублей и приговорил к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. При этом прокурор запрашивала 14 лет колонии. По данным следствия, Белоусов и главбух Первого хлебокомбината Маргарита Бутакова с 2010 по 2014 год совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими членами организованной преступной группы получили взятку от дорожно-строительного холдинга "Южуралавтобан", за что должны были покровительствовать в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство дорог.

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