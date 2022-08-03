В Доброполье ВСУ удерживают рожениц в роддоме в качестве живого щита

Подразделения ВСУ оборудовали склады вооружения и боеприпасов в роддоме Доброполья в ДНР. Медицинский персонал, рожениц и младенцев военные удерживают в качестве живого щита. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, возглавляющий также межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

"В Доброполье Донецкой Народной Республики в помещениях родильного дома (переулок Санаторный) сосредоточены подразделения ВСУ, оборудованы склады вооружения и боеприпасов. Медицинский персонал, женщины с новорождёнными детьми не эвакуированы и фактически используются в качестве живого щита", — сказал генерал.