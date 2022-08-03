Площадь обрушения на подмосковном складе Ozon составила 22 тысячи квадратов
Площадь обрушения при пожаре на подмосковном складе Ozon составила 22 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
"Площадь пожара составила 55 тысяч квадратных метров, обрушение произошло на площади 22 тысячи квадратных метров", — приводит ТАСС сообщение экстренной службы.
Напомним, склад компании Ozon загорелся сегодня утром в подмосковном селе Петровское на Новорижском шоссе. Обрушились часть стены и кровли. Как писал Лайф, известно об одном погибшем, 13 пострадали. Также ведутся поиски двоих человек. Ущерб от пожара на складе может составить более десяти миллиардов рублей. Среди причин возгорания рассматривается поджог. Возбуждено уголовное дело.
LIFE