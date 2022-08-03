В США предупредили Украину о масштабных потерях при попытке наступления на юг

ВСУ ждёт поражение, если они предпримут попытку наступления на юг Украины. Об этом в статье для 19FortyFive пишет подполковник вооружённых сил США в отставке Дэниел Дэвис.

"Если Украина захочет организовать наступление в надежде на чудесный результат, она рискует понести ещё большие потери, лишиться незаменимой техники и, в конце концов, потенциально утратить ещё большую территорию, чем она контролировала в начале битвы", — считает эксперт.

Своим мнением военный делится на основе собственного опыта: он долгое время принимал участие в тренировочных танковых сражениях в Европе, в связи с чем может с полной уверенностью заявлять о сложности проведения крупномасштабных наступательных операций без опытных солдат. Как утверждает Дэвис, большая часть украинских военнослужащих погибла в ходе боевых действий, а на их место приходят новобранцы без опыта. При этом Россия обладает полным преимуществом в живой силе, авиации и артиллерии, указал подполковник.