В США предупредили Украину о масштабных потерях при попытке наступления на юг
Подполковник США Дэвис предрёк ВСУ поражение при попытке наступления на юг Украины
ВСУ ждёт поражение, если они предпримут попытку наступления на юг Украины. Об этом в статье для 19FortyFive пишет подполковник вооружённых сил США в отставке Дэниел Дэвис.
"Если Украина захочет организовать наступление в надежде на чудесный результат, она рискует понести ещё большие потери, лишиться незаменимой техники и, в конце концов, потенциально утратить ещё большую территорию, чем она контролировала в начале битвы", — считает эксперт.
Своим мнением военный делится на основе собственного опыта: он долгое время принимал участие в тренировочных танковых сражениях в Европе, в связи с чем может с полной уверенностью заявлять о сложности проведения крупномасштабных наступательных операций без опытных солдат. Как утверждает Дэвис, большая часть украинских военнослужащих погибла в ходе боевых действий, а на их место приходят новобранцы без опыта. При этом Россия обладает полным преимуществом в живой силе, авиации и артиллерии, указал подполковник.
"Это не те действия, которые могут выполнять войска с ограниченной подготовкой или без неё на уровне взвода, роты и батальона", — добавил военный.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил о приказе Зеленского отвоевать юг страны. В Госдуме назвали эти заявления агонией, а политологи высказали мнение, что у ВСУ больше шансов высадиться на Марсе, чем реализовать эту задачу. После этого выступил сам Зеленский, который заявил, что ждёт от военных возвращения не только юга Украины, но и всех утраченных территорий. Однако позже на Украине открестились от планов "отвоевать юг".
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