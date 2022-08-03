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Регион
Опубликовано 3 августа 2022, 18:19

Гутерриш сообщил о запуске миссии ООН по обстрелу СИЗО в Еленовке

ООН запустила миссию по установлению всех обстоятельств, касающихся обстрела СИЗО в Еленовке в ДНР, заявил генсек организации Антониу Гутерриш, выступая на пресс-конференции по третьему докладу Группы глобального реагирования на продовольственный, энергетический и финансовый кризисы. При этом он подчеркнул, что не имеет полномочий для проведения уголовного расследования. По его словам, запросы на проведение миссии подали и Россия, и Украина.

"Я принял решение в соответствии со своими полномочиями и возможностями запустить миссию по установлению фактов. Идёт подготовка задач в рамках данной миссии по установлению фактов, о них будет доложено правительствам России и Украины", — пояснил Гутерриш.

В ДНР заявили, что Украина настаивала на размещении военнопленных ВСУ в Еленовке
В ДНР заявили, что Украина настаивала на размещении военнопленных ВСУ в Еленовке

Напомним, ранее Минобороны официально подтвердило, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержались пленные украинские военные. Глава ДНР Денис Пушилин убеждён, что ВСУ обстреляли изолятор, чтобы не дать пленным азовцам* рассказать правду в ходе допросов. 30 июля МО РФ опубликовало списки погибших и пострадавших в результате удара. Позже в российском оборонном ведомстве заявили, что администрация президента США Джо Байдена несёт ответственность за бойню в Еленовке.

* "Азов" — запрещённая в России террористическая организация.

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ТАСС / Yuki Iwamura

Анатолий Симоненко
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