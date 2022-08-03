Гутерриш сообщил о запуске миссии ООН по обстрелу СИЗО в Еленовке

ООН запустила миссию по установлению всех обстоятельств, касающихся обстрела СИЗО в Еленовке в ДНР, заявил генсек организации Антониу Гутерриш, выступая на пресс-конференции по третьему докладу Группы глобального реагирования на продовольственный, энергетический и финансовый кризисы. При этом он подчеркнул, что не имеет полномочий для проведения уголовного расследования. По его словам, запросы на проведение миссии подали и Россия, и Украина.