Кулеба пожаловался, что МУС не может применить статью "Агрессия" в отношении РФ
Международный уголовный суд не может применить статью "Агрессия" в случае конфликта России и Украины. Об этом заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.
"В его уставе написано, что одним из преступлений, по которым он может судить, является агрессия. Но на практике, сугубо по юридическим причинам, он не может применить эту статью конкретно к случаю Украины и России", — цитирует дипломата агентство "Укринформ".
Проблема институционального эгоизма заключается в вопросе Международного уголовного суда, а также в создании спецтрибунала, считает Кулеба. Причём украинские партнёры призывают не создавать спецтрибунал. По словам министра, они объясняют это существованием МУС и нежеланием создавать новые альтернативы.
"Что важнее: интересы МУС, не желающего никаких временных альтернатив себе, или справедливость, ради которой МУС существует? Здесь у них возникает ступор, потому что они и за справедливость, и за МУС", — подчеркнул Кулеба.
Как писал Лайф, в марте прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан направлял официальный запрос России, чтобы встретиться с представителями компетентных органов и обсудить ситуацию на Украине. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что не видит оснований для дела против России из-за "Операции Z". Пресс-секретарь президента напомнил, что страна даже не является участницей МУС.
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ТАСС / AP / Andrew Kravchenko