"Зима близко": Ставропольский фермер потроллил европейцев, проложив "Южный дровопоток – 3"

Ставропольский фермер подшутил над европейскими потребителями газа, проложив на своей бахче "Южный дровопоток – 3". Об этом пишет местная газета "Вперёд".

Арт-объект, расположенный в Грачёвском районе Ставропольского края, представляет собой сооружение из брёвен, похожее на газопровод, — альтернативу существующим трубопроводам, по которым российский газ поступает в Европу. При этом инсталляцию украшает ещё и табличка с надписью: "Нравится, не нравится — топи, моя красавица!"

Это отсылка к высказыванию президента России Владимира Путина, которым он прокомментировал заявления украинского лидера Владимира Зеленского о том, что ему не нравятся Минские соглашения. Кроме того, табличку украшает кадр из телесериала "Игра престолов" и подпись Winter is coming, что в переводе означает "Зима близко".

"Этим мы, обычные фермеры, хотим сказать народам Европы, что их лидеры выбрали неправильный путь. Ставя в приоритет свои личные политические амбиции, они забывают о нуждах простого народа. Сокращают свою экономику и благосостояние населения в угоду гегемона с другого континента", — заявил фермер.