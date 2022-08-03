Россиян предупредили об опасном вирусе, переносчиком которого могут быть комары

Комариный укус может спровоцировать развитие энцефалита, если насекомое является носителем лихорадки Западного Нила, рассказал порталу Ura.ru научный сотрудник Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского, кандидат медицинских наук Иван Патраман.

"На данный момент наиболее опасное заболевание, которое передаётся посредством укуса комара, — лихорадка Западного Нила. Первые его симптомы: подъём температуры до 39 градусов и выше, озноб, тошнота, ломота в мышцах и суставах, головная боль. В некоторых случаях на коже появляется сыпь, увеличиваются лимфатические узлы. Вирус опасен возникновением осложнений, одно из которых — развитие энцефалита. При обнаружении перечисленных симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу. Самолечением заниматься категорически не рекомендуется", — предупредил Патраман.

По словам специалиста, вакцины против лихорадки Западного Нила не существует. Наиболее подвержены энцефалиту люди старше 50 лет и те, у кого ослаблен иммунитет. Болезнь может развиваться бессимптомно от трёх дней до двух недель. Чтобы обезопасить себя, Патраман советует чаще пользоваться репеллентами и не выезжать на природу в пик комариной активности.