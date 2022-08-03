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3 августа, 17:03

Последствия мощного пожара на подмосковном складе Ozon сняли с коптера

Появилось видео последствий пожара на складе Ozon в Подмосковье

Огнём уничтожена крыша подмосковного склада "Озона", а внутри здания — пепелище и обугленные каркасы стеллажей. SHOT публикует снятые с коптера кадры последствий пожара.

Последствия пожара на подмосковном складе магазина Ozon. Видео © Telegram / SHOT

Сейчас возгорание локализовано, угрозы его дальнейшего распространения нет. По данным издания, пламя охватило 55 тысяч квадратных метров, тогда как вся площадь склада — 75 тысяч. Для тушения задействованы 121 человек и 38 единиц техники.

Стало известно, почему на сгоревшем складе Ozon не проводились проверки

Стало известно, почему на сгоревшем складе Ozon не проводились проверки

Напомним, что склад компании Ozon загорелся этим утром в подмосковном селе Петровское на Новорижском шоссе. Обрушились часть стены и кровли. В результате известно об одном погибшем, ещё один человек считается пропавшим без вести, 13 пострадали. Ущерб от пожара на складе может составить более десяти миллиардов рублей. Среди причин возгорания рассматривается поджог.

Обложка ©

SHOT

Татьяна Миссуми

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