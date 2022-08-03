Последствия мощного пожара на подмосковном складе Ozon сняли с коптера
Появилось видео последствий пожара на складе Ozon в Подмосковье
Огнём уничтожена крыша подмосковного склада "Озона", а внутри здания — пепелище и обугленные каркасы стеллажей. SHOT публикует снятые с коптера кадры последствий пожара.
Последствия пожара на подмосковном складе магазина Ozon. Видео © Telegram / SHOT
Сейчас возгорание локализовано, угрозы его дальнейшего распространения нет. По данным издания, пламя охватило 55 тысяч квадратных метров, тогда как вся площадь склада — 75 тысяч. Для тушения задействованы 121 человек и 38 единиц техники.
Напомним, что склад компании Ozon загорелся этим утром в подмосковном селе Петровское на Новорижском шоссе. Обрушились часть стены и кровли. В результате известно об одном погибшем, ещё один человек считается пропавшим без вести, 13 пострадали. Ущерб от пожара на складе может составить более десяти миллиардов рублей. Среди причин возгорания рассматривается поджог.