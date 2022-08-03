Последствия мощного пожара на подмосковном складе Ozon сняли с коптера

Сейчас возгорание локализовано, угрозы его дальнейшего распространения нет. По данным издания, пламя охватило 55 тысяч квадратных метров, тогда как вся площадь склада — 75 тысяч. Для тушения задействованы 121 человек и 38 единиц техники.