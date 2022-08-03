Экс-руководителя аппарата главы МЧС Сойникова арестовали по делу о превышении полномочий

Пресненский суд Москвы арестовал экс-руководителя аппарата бывшего главы МЧС РФ Вадима Сойникова по обвинению в превышении должностных полномочий. В следственном изоляторе он пробудет как минимум до 1 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Судебное заседание по делу экс-руководителя аппарата главы МЧС Вадима Сойникова. Видео © Telegram / Московские суды общей юрисдикции

"Постановлением Пресненского районного суда города Москвы от 03 августа 2022 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сойникова Вадима Евгеньевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ, сроком до 01 октября 2022 года", — говорится в сообщении.

По данным следствия, Сойников во время работы в МЧС организовал ремонт здания ведомственного спорткомплекса. Позже при проверке контрольная комиссия выявила нарушения, в результате строительные работы были остановлены. Согласно материалам уголовного дела, Сойникову вменяется в вину причинение ущерба на сумму в размере 17 миллионов рублей.