Duty free для дипломатов: В России появится аналог советских магазинов "Берёзка"
В Москве и Петербурге появятся магазины беспошлинной торговли для дипломатов
В конце августа в Москве и Санкт-Петербурге откроются магазины беспошлинной торговли для дипработников, сотрудников международных компаний и членов их семей. Об этом свидетельствует постановление правительства, опубликованное на интернет-портале правовой информации.
Ассортимент торговых точек составят товары, в отношении которых действует процедура беспошлинной торговли, — алкоголь, табак, косметика, парфюмерия, украшения, часы и смартфоны. Цены будут указаны в рублях, долларах и евро, а на входе в магазины будут проверять документы, подтверждающие право на покупки.
Информация с чеков, на которых указываются сведения о покупателе, ежемесячно будет поступать в МИД.
Подобные магазины существовали во времена СССР. Сеть называлась "Берёзка", товары там продавали за иностранную валюту либо за сертификаты. Работали магазины для иностранцев, советских дипломатов, военных, специалистов "Зарубежстроя" и членов их семей.
Ранее владельцы российских аэропортов попросили разрешить им открыть магазины duty free для пассажиров внутренних рейсов. Они считают, что такая мера даст возможность повысить выручку на фоне падения международного трафика, а гражданам — "покупать товары по ценам ниже, чем они существуют на рынке".
Shutterstock