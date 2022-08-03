Duty free для дипломатов: В России появится аналог советских магазинов "Берёзка"

В конце августа в Москве и Санкт-Петербурге откроются магазины беспошлинной торговли для дипработников, сотрудников международных компаний и членов их семей. Об этом свидетельствует постановление правительства, опубликованное на интернет-портале правовой информации.

Ассортимент торговых точек составят товары, в отношении которых действует процедура беспошлинной торговли, — алкоголь, табак, косметика, парфюмерия, украшения, часы и смартфоны. Цены будут указаны в рублях, долларах и евро, а на входе в магазины будут проверять документы, подтверждающие право на покупки.

Информация с чеков, на которых указываются сведения о покупателе, ежемесячно будет поступать в МИД.

Подобные магазины существовали во времена СССР. Сеть называлась "Берёзка", товары там продавали за иностранную валюту либо за сертификаты. Работали магазины для иностранцев, советских дипломатов, военных, специалистов "Зарубежстроя" и членов их семей.