Стало известно, что россияне чаще всего покупали на Ozon до пожара на складе в Подмосковье

3 августа мощный пожар охватил подмосковный склад компании Ozon, уничтожив тысячи, а может и сотни тысяч различных товаров, которые так и не доехали до своих будущих владельцев. Маркетплейс специализируется на продаже самых разнообразных вещей, однако некоторые из них пользуются большей популярностью, чем другие.

Как следует из данных, предоставленных ранее самой компанией, чаще всего россияне заказывают на Ozon универсальные и всесезонные товары, среди лидеров продаж — таблетки для посудомоечной машины, электрические зубные щётки, офисная бумага, корм для кошек и медицинские маски.

Традиционно большим спросом пользуется одежда. Однако в этом сегменте покупатели предпочитают не тратиться на дорогие позиции, а приобретают через Ozon базовые футболки, нижнее бельё, носки, джинсы. Из обуви клиенты маркетеплейса чаще берут домашние тапочки и кеды.