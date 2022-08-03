Стало известно, что россияне чаще всего покупали на Ozon до пожара на складе в Подмосковье
Лидерами продаж на Ozon, у которого в Подмосковье сгорел целый склад, была бытовая химия, зубные щётки и офисная бумага
3 августа мощный пожар охватил подмосковный склад компании Ozon, уничтожив тысячи, а может и сотни тысяч различных товаров, которые так и не доехали до своих будущих владельцев. Маркетплейс специализируется на продаже самых разнообразных вещей, однако некоторые из них пользуются большей популярностью, чем другие.
Как следует из данных, предоставленных ранее самой компанией, чаще всего россияне заказывают на Ozon универсальные и всесезонные товары, среди лидеров продаж — таблетки для посудомоечной машины, электрические зубные щётки, офисная бумага, корм для кошек и медицинские маски.
Традиционно большим спросом пользуется одежда. Однако в этом сегменте покупатели предпочитают не тратиться на дорогие позиции, а приобретают через Ozon базовые футболки, нижнее бельё, носки, джинсы. Из обуви клиенты маркетеплейса чаще берут домашние тапочки и кеды.
Сложнее обстоит дело с товарами сезонного спроса. Их реже приобретают через Интернет. В летний период на Ozon больше всего заказывают гамаки, решётки для мангалов, средства от комаров, надувные бассейны и мешки с углём. Стабильно высокий спрос держится на разнообразную гигиеническую продукцию, недорогие детские игрушки, батарейки, а также продукцию 18+.
Напомним, что склад компании Ozon загорелся этим утром в подмосковном селе Петровское на Новорижском шоссе. Площадь возгорания возросла до 50 тысяч квадратных метров, обрушилась часть стены и кровли. В результате известно об одном погибшем, ещё один человек считается пропавшим без вести, 13 пострадали. Предварительно, ущерб от пожара на складе может составить более десяти миллиардов рублей.
ТАСС / Щербак Александр