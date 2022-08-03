Новый оператор "Сахалина-2" получил название "Сахалинская энергия"

Другое поручение Мишустина адресовано Роснедрам. Ведомству предстоит переоформить лицензии на Пильтун-Астохское и Лунское месторождения нефти и газа, которые разрабатываются в рамках соглашения о разделе продукции "Сахалина-2", на нового оператора.

Напомним, что 30 июня президент Владимир Путин подписал указ о спецмерах в топливно-энергетической сфере, которые, в частности, предусматривают передачу имущества "Сахалин Энерджи" в собственность Российской Федерации. Тем же документом предусмотрено и создание российского ООО, к которому перейдут все права и обязанности "Сахалин энерджи инвестмент компани лтд" (Sakhalin Energy). Японии уже предрекли экономические проблемы из-за указа Владимира Путина по "Сахалину-2". Как отмечает издание Kyodo, при возникновении проблем с поставками природного газа возникнет угроза резкого роста цен на энергию.