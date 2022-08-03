Полиция Оренбурга показала видео задержания предполагаемого убийцы девушки-врача

Полиция Оренбурга показала кадры задержания предполагаемого убийцы 25-летнего врача-терапевта Елены Фёдоровой. Оперативники взяли преступника прямо в его квартире после того, как удалось установить его личность. По версии следствия, злоумышленник расправился с молодым врачом из личной неприязни, причём действовал он с особой жестокостью: криминалисты насчитали на теле Фёдоровой не менее 30 ножевых ранений.

Отметим, что убийца, вероятно, преследовал медика. На записях с домофонной камеры наблюдения видно, что мужчина в первый раз не успевает зайти за девушкой в подъезд — дверь захлопывается, однако во время визита к другому пациенту он всё же проник в дом вслед за терапевтом и жестоко расправился с врачом. До квартиры больного девушка добраться так и не успела.