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3 августа, 16:55

МО РФ: Военные Азербайджана нарушили режим прекращения огня в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе отмечается обострение ситуации в зоне ответственности российских миротворцев. Об этом заявили в Минобороны РФ, подчеркнув, что принимаются меры к улаживанию ситуации.

"В районе высоты Сарыбаба со стороны Вооружённых сил Азербайджана нарушен режим прекращения огня. Командованием Российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон предпринимаются меры по стабилизации обстановки", уточнили в ведомстве.

Власти Нагорного Карабаха объявили частичную мобилизацию

Власти Нагорного Карабаха объявили частичную мобилизацию

Как сообщалось, Вооружённые силы Азербайджана взяли под контроль несколько высот в Карабахе. При этом они обвинили армянских военных в нарушении перемирия и совершении диверсий.

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ТАСС / Красильников Станислав

Татьяна Миссуми

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