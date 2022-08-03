МО РФ: Военные Азербайджана нарушили режим прекращения огня в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе отмечается обострение ситуации в зоне ответственности российских миротворцев. Об этом заявили в Минобороны РФ, подчеркнув, что принимаются меры к улаживанию ситуации.

"В районе высоты Сарыбаба со стороны Вооружённых сил Азербайджана нарушен режим прекращения огня. Командованием Российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон предпринимаются меры по стабилизации обстановки", — уточнили в ведомстве.