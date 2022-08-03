Политолог допустил сближение России и Китая на фоне тайваньской проблемы

Прилёт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань может в некоторой степени сплотить Россию и Китай, рассказал телеканалу "360" политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. По его мнению, страны могут объединиться в противостоянии гегемонистской политике США.

"Китай будет более негативно относиться к США, будет больше воспринимать их агрессивность. С этой точки зрения будет больше стимула для того, чтобы Китай больше сотрудничал с РФ в главном — в противостоянии империалистической, гегемонистской политике США, желанию подчинить и Россию, и Китай", — сказал Марков.

При этом он уточнил, что сближение стран не станет кардинальным. По словам эксперта, России не нужна от Китая помощь в проведении спецоперации, зато может понадобиться в вопросе обхода американских санкций. Политолог отметил, что пока Пекин действует осторожно, опасаясь подпасть под западные санкции, однако при определённой ситуации может "сдвинуться" в сторону России.

При этом Тайваню КНР вряд ли сможет навредить с помощью рестрикций, так как тайваньская экономика действует в рамках глобального рынка, предположил эксперт. При этом он отметил, что со стороны китайской дипломатии было ошибкой придать такое значение визиту Пелоси на Тайвань, так как теперь другие страны могут воспринять бездействие Китая как слабость.