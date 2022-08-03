Купальный сезон продолжается: Синоптик рассказал, сколько продлится вернувшаяся в Москву жара

В Москве и регионах в ближайшие две недели ожидается жаркая погода, а значит, купальный сезон можно продлить, рассказал телеканалу "Звезда" российский метеоролог Евгений Тишковец. По его словам, с 3 по 6 августа воздух прогреется до 31 градуса Цельсия.

"В пятницу и субботу столбики термометра будут штурмовать тридцатиградусную высоту, то есть в Москве это в среднем где-то плюс 29–31 градус и по регионам — 27–32 градуса настоящего летнего тепла. Это уже на 6–7 градусов теплее, чем должно быть по многолетним климатическим наблюдениям", — отмечает Тишковец.

При этом синоптик добавил, что с воскресенья пройдёт холодный атмосферный фронт, который будет сопровождаться грозами и, вероятно, принесёт небольшую прохладу.