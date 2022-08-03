В МЧС подтвердили, что после пожара на складе Ozon ведутся поиски двоих человек
Замглавы МЧС Чуприян: После пожара на складе Ozon неизвестна судьба двух человек
Спасатели ищут двоих человек, оказавшихся в эпицентре пожара на складе компании Ozon в Подмосковье, рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.
"В штабе мне заявили, что не могут определить судьбу двух человек. Наши дымозвенья прошли помещения, людей не обнаружили", — пояснил Чуприян.
При этом он не исключил, что пропавшие люди могли оказаться под завалами в результате обрушения крыши и стен склада.
Напомним, что в подмосковном селе Петровское на Новорижском шоссе загорелся склад компании Ozon. По данным источника Лайфа, причиной пожара стало короткое замыкание. В результате пострадало девять человек, один погиб. Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших крупный пожар.
LIFE