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3 августа, 17:53

В МЧС подтвердили, что после пожара на складе Ozon ведутся поиски двоих человек

Замглавы МЧС Чуприян: После пожара на складе Ozon неизвестна судьба двух человек

Спасатели ищут двоих человек, оказавшихся в эпицентре пожара на складе компании Ozon в Подмосковье, рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

"В штабе мне заявили, что не могут определить судьбу двух человек. Наши дымозвенья прошли помещения, людей не обнаружили", — пояснил Чуприян.

При этом он не исключил, что пропавшие люди могли оказаться под завалами в результате обрушения крыши и стен склада.

Лайф публикует видео изнутри охваченного огнём склада Ozon в Подмосковье

Лайф публикует видео изнутри охваченного огнём склада Ozon в Подмосковье

Напомним, что в подмосковном селе Петровское на Новорижском шоссе загорелся склад компании Ozon. По данным источника Лайфа, причиной пожара стало короткое замыкание. В результате пострадало девять человек, один погиб. Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших крупный пожар.

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LIFE

Анатолий Симоненко

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