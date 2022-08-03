В МЧС подтвердили, что после пожара на складе Ozon ведутся поиски двоих человек

Спасатели ищут двоих человек, оказавшихся в эпицентре пожара на складе компании Ozon в Подмосковье, рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

"В штабе мне заявили, что не могут определить судьбу двух человек. Наши дымозвенья прошли помещения, людей не обнаружили", — пояснил Чуприян.