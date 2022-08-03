Гутерриш — о минах "Лепесток": Действия сторон конфликта не должны угрожать жизням людей

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в любом конфликте необходимо избегать действий, угрожающих жизням мирных граждан. Так он прокомментировал использование ВСУ противопехотных мин "Лепесток", от которых страдает население Донбасса, в том числе дети.

"Защита гражданских лиц — это основополагающий элемент в любом конфликте. Все стороны должны воздерживаться от действий, которые создают риски для жизни гражданских лиц", — сказал он на пресс-конференции.