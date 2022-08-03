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Опубликовано 3 августа 2022, 18:14

Гутерриш — о минах "Лепесток": Действия сторон конфликта не должны угрожать жизням людей

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в любом конфликте необходимо избегать действий, угрожающих жизням мирных граждан. Так он прокомментировал использование ВСУ противопехотных мин "Лепесток", от которых страдает население Донбасса, в том числе дети.

"Защита гражданских лиц — это основополагающий элемент в любом конфликте. Все стороны должны воздерживаться от действий, которые создают риски для жизни гражданских лиц", — сказал он на пресс-конференции.

Военный эксперт объяснил, почему использование мин "Лепесток" запрещено 163 странами
Военный эксперт объяснил, почему использование мин "Лепесток" запрещено 163 странами

Как уже писал Лайф, Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности ООН Чжан Цзюню дополнительные материалы об использовании украинскими военными противопехотных мин "Лепесток". Как отмечал первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, этот вопрос начал активно обсуждаться в организации после поднятия темы со стороны России.

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ТАСС / EPA / JUSTIN LANE

Николь Вербер
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