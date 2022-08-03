Как Лайма Вайкуле поддержала Украину, но не отказалась зарабатывать миллионы в России

Эстрадная певица Лайма Вайкуле в последние месяцы нечасто появляется на публике. Ходили даже слухи, что причиной тому — рецидив рака. Однако эти догадки разбила в пух и прах журналистка Алёна Жигалова, рассказав, что у народной артистки Латвийской Республики действительно есть проблемы, но не со здоровьем, а финансового характера. 68-летняя Вайкуле долго не давала концертов, да и её фестиваль в Юрмале отменили третий год подряд. И вот исполнительница хитов "Вернисаж" и "Ещё не вечер" вышла на сцену в литовской Паланге, не забыв прихватить украинский флаг.

Лайма Вайкуле вынесла украинский флаг на сцену на концерте в Паланге. Видео © Telegram / Пул N3

Оказалось, что сердцем Вайкуле с Незалежной — мол, как гражданка Латвии солидарна с позицией властей своей родины. Звезда долгое время хранила молчание по поводу своих взглядов на проводимую Москвой спецоперацию на Украине. Теперь же Вайкуле открыто высказалась, приняв сторону киевского режима. Вот только рвать связи с Россией Лайма почему-то не спешит. Почему? На этот вопрос без слов ответят данные о выручке российского представительства компании Вайкуле.

Почти 30 лет назад, в 1993-м, артистка основала в Риге фирму Laimalux. Она занимается продажей косметики, мебели и аксессуаров для салонов красоты и оказывает услуги в "построении бренда". В 2000-м эта компания стала соучредителем ООО "Лайма-Люкс Рус", которое до сих пор работает на территории РФ. В мае этому ООО выдали новую лицензию на право ведения фармацевтической деятельности. Судя по данным из открытых источников, выручка "Лайма-Люкс Рус" в 2021-м составила 389,6 млн рублей. Правда, заработок почему-то во много раз меньше — всего 13 тысяч рублей.

Выручка ООО "Лайма-Люкс Рус" за 2021 год превысила 389 миллионов рублей. Скриншот © sbis.ru

Сама Вайкуле пока никак не комментирует, какая участь ждёт её российский бизнес, а вот давать концерты в нашей стране в обозримом будущем точно не собирается. Коллеги по звёздному цеху в шоке от такого поведения звезды. Юрий Лоза считает: Лайме стоит понять, что в России её не ждут, если она выбирает поддержку Украины.

Нельзя одновременно любить и тех и других. Нельзя одновременно сидеть на двух стульях. Поэтому либо туда, либо сюда Юрий Лоза Певец

А представитель известной цирковой династии Эдгард Запашный в своём телеграм-канале помахал Вайкуле, сказав "до свидания". Подписчики артиста поддержали.