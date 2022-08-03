Одну из девяти машин уехавшей из России Пугачёвой объявили в розыск
Юморист Максим Галкин, покинувший Россию, распродаёт шикарный автопарк, а вот его супруга Алла Пугачёва расставаться с элитными автомобилями не спешит. По данным журналистов, народной артистке СССР принадлежат девять транспортных средств: в их числе — снегоход, гидроцикл, просторный минивэн — "дом на колёсах", два лимузина. Правда, теперь их, похоже, стало меньше. Всё дело в том, что светло-серый джип Примадонны объявили в розыск.
Розыск объявляют, когда в ГИБДД от владельца поступает заявление об угоне. Затем возбуждается уголовное дело об угоне, объявляется план "Перехват"
Как пояснил адвокат Алёшкин в беседе с kp.ru, внедорожник будет числиться в базе угнанных авто до тех пор, пока его не найдут, владелица не заберёт заявление, либо пока не истечёт срок давности по делу об угоне.
С машинами у Аллы Борисовны, похоже, в последнее время беда. Лайф писал, как в марте "мерседес" Пугачёвой попал в аварию в подмосковном Одинцове. За рулём находился водитель звезды, сама она на тот момент уже покинула РФ.
Напомним, певица Алла Пугачёва и её супруг Максим Галкин вместе с детьми уехали в Израиль после начала спецоперации на Украине. Сама Примадонна опровергла слухи о том, что семья эмигрировала. По её словам, вместе с мужем и наследниками она отправилась на отдых и лечение. При этом Галкин не раз резко критиковал в Сети действия России в Незалежной. Пугачёва планирует вернуться в РФ к осени. Недавно артистка была замечена в Юрмале. Позднее фото из Латвии начал постить Галкин.
ТАСС / Станислав Красильников