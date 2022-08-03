Одну из девяти машин уехавшей из России Пугачёвой объявили в розыск

Юморист Максим Галкин, покинувший Россию, распродаёт шикарный автопарк, а вот его супруга Алла Пугачёва расставаться с элитными автомобилями не спешит. По данным журналистов, народной артистке СССР принадлежат девять транспортных средств: в их числе — снегоход, гидроцикл, просторный минивэн — "дом на колёсах", два лимузина. Правда, теперь их, похоже, стало меньше. Всё дело в том, что светло-серый джип Примадонны объявили в розыск.

Розыск объявляют, когда в ГИБДД от владельца поступает заявление об угоне. Затем возбуждается уголовное дело об угоне, объявляется план "Перехват" Андрей Алёшкин Звёздный адвокат

Как пояснил адвокат Алёшкин в беседе с kp.ru, внедорожник будет числиться в базе угнанных авто до тех пор, пока его не найдут, владелица не заберёт заявление, либо пока не истечёт срок давности по делу об угоне.