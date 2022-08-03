Собчак в тугом бикини взбудоражила подписчиков, одним движением увеличив грудь до 3-го размера

Телеведущая Ксения Собчак отдыхает с семьёй в Италии, и какой же отпуск без фото в соцсетях? Правда, журналистка выкладывает не достопримечательности, а себя любимую в самых разных ракурсах. На одном из снимков блогерша поделилась лайфхаком для девушек с маленькой грудью. В кадре Ксения "правильно сжала руки", сдавив грудную клетку. Конечно, поза выглядит не слишком естественно, но на это внимание обращаешь в последнюю очередь. Ведь что действительно привлекает, так это грудь Собчак в тугом бикини: выглядит так, словно над Ксенией пошаманил пластический хирург.

Ксения Собчак наглядно показала, как из плоской груди сделать бюст третьего размера. Фото © t.me/СОБЧАК

Пост Собчак набрал больше 200 комментов и свыше 4000 реакций, в основном юзеры ставили смеющийся смайлик. Вот что написали подписчики журналистки: "Возьмите уроки позирования у Бузовой)"; "В больших сиськах ведь нет ничего хорошего..."; "Ха-ха, груди нет. Плоскодонка. У настоящих евреек грудь большого размера"; "Ксения Анатольевна, на двушку рванули😂😂😂"; "Жуть какая… зачем?"; "Руки-базуки"; "Ксюша, это ужасно))".

И поскольку не все поняли юмор, Собчак пришлось объясняться: "То есть шуток про сиськи никто не понимает, да?) Или вам реально нравятся надувные шарики? 😉". Мужчины-подписчики не оставили эти вопросы без ответа: "Дуа Липа мне нравится"; "В 33 года понимаешь, что сексуальность женщины не в размере груди, а в размере интеллекта"; "Ксюша, просто сделай себе сиськи побольше, если хочется. Сейчас такой век: хочешь — отрезаешь, хочешь — прибавляешь, никому нет дела"; "Как мужик скажу, что мне не нравятся большие сиськи. Нравятся маленькие, чувствительные, а стоячие вообще классно. Но, как правило, стоят до первого ребёнка".