55-летний Дмитрий Нагиев проболтался, что стал дедом

Секс-символ Дмитрий Нагиев не впускает в личную жизнь посторонних. На экране шоумен веселит народ, балагурит, но журналистов и поклонников держит на расстоянии. Но всё время держать в себе тайны не получается даже у тех, кто на этом собаку съел. Вот и Нагиев проговорился: оказывается, 55-летний артист с некоторых пор дед.

Вскрылось всё, когда ведущий давал интервью "Каравану историй". Нагиев рассказывал про своего наследника Кирилла, который отказался играть его сына в фильме "Охотник" — мол, лишние параллели и появления в кадре ни к чему.

Возможно, это правильно. Я-то, как папа, был бы рад — лишний раз сыночка под присмотром. А сыночка сам уже папа… Дмитрий Нагиев Телеведущий, актёр

Дмитрий и Кирилл Нагиевы. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kirill_nagiev