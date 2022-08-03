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3 августа, 14:33

55-летний Дмитрий Нагиев проболтался, что стал дедом

Секс-символ Дмитрий Нагиев не впускает в личную жизнь посторонних. На экране шоумен веселит народ, балагурит, но журналистов и поклонников держит на расстоянии. Но всё время держать в себе тайны не получается даже у тех, кто на этом собаку съел. Вот и Нагиев проговорился: оказывается, 55-летний артист с некоторых пор дед.

Вскрылось всё, когда ведущий давал интервью "Каравану историй". Нагиев рассказывал про своего наследника Кирилла, который отказался играть его сына в фильме "Охотник" — мол, лишние параллели и появления в кадре ни к чему.

Возможно, это правильно. Я-то, как папа, был бы рад — лишний раз сыночка под присмотром. А сыночка сам уже папа…

Дмитрий Нагиев

Телеведущий, актёр

<p>Возможно, это правильно. Я-то, как папа, был бы рад — лишний раз сыночка под присмотром. А сыночка сам уже папа…</p>
<p>Возможно, это правильно. Я-то, как папа, был бы рад — лишний раз сыночка под присмотром. А сыночка сам уже папа…</p>
Дмитрий и Кирилл Нагиевы. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kirill_nagiev

Дмитрий и Кирилл Нагиевы. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kirill_nagiev

Пол ребёнка Дмитрий Нагиев раскрывать не стал, как и подробности его появления на свет. Кирилл Нагиев берёт пример с отца и не распространяется о том, что происходит вне съёмочных площадок. В СМИ писали, что Нагиев-младший долгое время встречался с Юлией Мельниковой. Девушка далека от мира шоубиза и не даёт комментариев о романтических отношениях с Кириллом.

Почему Дмитрий Нагиев не изменился за 10 лет ведения "Голоса"

Почему Дмитрий Нагиев не изменился за 10 лет ведения "Голоса"

Обложка ©

ТАСС / Артем Геодакян

Марта Белова

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