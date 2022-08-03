Пушилин посмертно присвоил полковнику Ольге Качуре звание Героя ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин посмертно присвоил звание Героя Донецкой Народной Республики погибшей замкомандира реактивного артиллерийского дивизиона Ольге Качуре (позывной Корса). Об этом сказано в тексте указа, который опубликовало правительство республики.
Согласно документу, Качуру наградили за заслуги, "связанные с совершением геройского подвига, мужество и отвагу, проявленные в боях по защите ДНР".
Как писал Лайф, о гибели Качуры при исполнении служебных обязанностей сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Она была полковником гвардии и почётным гражданином Горловки. До 2012 года Корса служила в украинской армии, а в 2014-м перешла на сторону ДНР.
Ранее Лайф также сообщал о гибели командира батальона Народной милиции Донецкой Народной Республики с позывным Пуля, который, в частности, участвовал в штурме пригорода Авдеевки. Как передавал военкор Александр Сладков, он скончался в результате ДТП.
Telegram / milchronicles