"Мир ожидал киношной картинки": Политолог объяснил, почему Китай не стал сбивать спецборт Пелоси

Самолёт, на борту которого находилась спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, накануне приземлился на Тайване. За полётом американского политика активно наблюдали люди во всём мире, так как власти Китая обещали на это жёстко ответить. В частности, звучали предположения, что воздушное судно могут сбить, однако этого не произошло. Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов объяснил, почему Пекин не прибегнул к радикальным мерам в отношении Пелоси и самолёта, на котором она летела. Он отметил, что руководство КНР не повелось на провокацию США.

"Мир ожидал киношной картинки. Китай не повёлся на провокацию, потому что у Китая есть концепция под названием стратегическая терпеливость. Это значит, что Китай не реагирует моментально, он постепенно начинает вводить тот комплекс мер, который продумал", — сказал эксперт в беседе с радио "Комсомольская правда".

По словам Маслова, инцидент с Пелоси для власти Поднебесной очень неприятный. Как он утверждает, США поставили Китай в ситуацию с тяжёлым выбором, заставляя показать свою силу. Однако официальный Пекин решил действовать иначе, продуманно и постепенно, поскольку силовые методы могли навредить населению.