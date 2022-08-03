Пожар на складе Ozon в Подмосковье удалось локализовать
Спустя десять часов пожар на подмосковном складе компании Ozon удалось локализовать. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает ТАСС.
По данным ведомства, сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар в 21:17 мск. Площадь возгорания составила 55 тысяч квадратных метров.
Напомним, склад компании Ozon загорелся утром 3 августа в подмосковном селе Петровское на Новорижском шоссе. Обрушились часть стены и кровли. Как писал Лайф, известно об одном погибшем, 13 пострадали. Также ведутся поиски двух человек. Ущерб от пожара на складе может составить более десяти миллиардов рублей. Среди причин возгорания рассматривается поджог. Возбуждено уголовное дело.
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