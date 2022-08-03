Украинские беженцы пожаловались на обман и сложности при трудоустройстве в ЕС

Беженцы с Украины сетуют на невыносимые трудовые условия в странах Европы, передаёт газета "Страна".

Одна из беженок рассказала изданию, что живёт в Италии с марта. Поначалу её разместили в бесплатном жилье и платили пособие — 300 евро на взрослого человека и 150 — на ребёнка. Однако теперь выплаты прекратились, да и ей указали на порог.

"Устроились собирать черешню по шесть евро в час. Работа адская: по десять часов в день и с одним выходным в месяц. Поэтому надолго нас не хватило", — рассказала женщина.

Другая беженка, также проживающая в Италии, отметила, что нередки случаи обмана с зарплатными выплатами. К тому же, заявила она, в стране редко берут людей без рекомендаций, а посредники требуют до 500 евро только за то, чтобы рассказать начальству о той или иной кандидатуре.

В статье отмечено, что украинским врачам также приходится сталкиваться со сложностями при трудоустройстве, хотя теоретически они могут работать без подтверждения диплома. Однако у них редко получается попасть даже на бесплатную стажировку в итальянскую больницу.