Украинские беженцы пожаловались на обман и сложности при трудоустройстве в ЕС
Беженцы с Украины посетовали на невыносимые условия в Европе
Беженцы с Украины сетуют на невыносимые трудовые условия в странах Европы, передаёт газета "Страна".
Одна из беженок рассказала изданию, что живёт в Италии с марта. Поначалу её разместили в бесплатном жилье и платили пособие — 300 евро на взрослого человека и 150 — на ребёнка. Однако теперь выплаты прекратились, да и ей указали на порог.
"Устроились собирать черешню по шесть евро в час. Работа адская: по десять часов в день и с одним выходным в месяц. Поэтому надолго нас не хватило", — рассказала женщина.
Другая беженка, также проживающая в Италии, отметила, что нередки случаи обмана с зарплатными выплатами. К тому же, заявила она, в стране редко берут людей без рекомендаций, а посредники требуют до 500 евро только за то, чтобы рассказать начальству о той или иной кандидатуре.
В статье отмечено, что украинским врачам также приходится сталкиваться со сложностями при трудоустройстве, хотя теоретически они могут работать без подтверждения диплома. Однако у них редко получается попасть даже на бесплатную стажировку в итальянскую больницу.
Ранее Лайф писал, что многие муниципалитеты Германии вводят мораторий на приём беженцев из Украины по причине нехватки мест. Руководство Саксонии, приняв почти на пять тысяч больше, чем планировалось, решило позволить приезжать лишь тем украинцам, у кого есть близкие родственники на территории земли.
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