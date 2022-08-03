НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 августа, 20:05

"Посмешище" : Американцы потребовали публичной порки президента Украины

В США призвали выпороть Зеленского за его призыв к Китаю не помогать России

Читатели американского издания New York Post жёстко отреагировали на заявление Владимира Зеленского, призвавшего Китай "оставаться нейтральным" и не помогать России. Пользователи назвали президента Украины "посмешищем" и "марионеткой НАТО".

"Я надеюсь увидеть день, когда эту коррумпированную марионетку НАТО Зеленского схватят, разденут догола (больше никаких фальшивых футболок в стиле милитари), закуют в цепи, а затем выпорют и отправят на восток Украины, где он предстанет перед настоящим судом за свои военные преступления", — поделился один из читателей издания.

Зеленский призвал Китай объединиться против России

Зеленский призвал Китай объединиться против России

"Он сказал это до или после фотосессии для журнала Vogue?" — с иронией отреагировал ещё один американский пользователь.

"Если Америка может помочь Украине, почему Китай не может помочь России?", задался недоуменным вопросом следующий комментатор.

"О, так теперь ты хочешь указывать Китаю, что он должен делать? Ты — посмешище", — заклеймил президента очередной читатель.

Напомним, ранее в Совфеде заявили, что в США опасаются бегства Владимира Зеленского с политической сцены, считая его предателем по натуре. Глава Комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов отметил, что экс-комик уже предал интересы избирателей, нарушив часть предвыборных обещаний и устроив впоследствии "пессимистическую комедию" во внутренней политике родины.

Посол Китая высказался за переговоры России и США по Украине

Посол Китая высказался за переговоры России и США по Украине

Обложка ©

ТАСС / AP / Andrew Kravchenko

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров