"Посмешище" : Американцы потребовали публичной порки президента Украины

Читатели американского издания New York Post жёстко отреагировали на заявление Владимира Зеленского, призвавшего Китай "оставаться нейтральным" и не помогать России. Пользователи назвали президента Украины "посмешищем" и "марионеткой НАТО".

"Я надеюсь увидеть день, когда эту коррумпированную марионетку НАТО Зеленского схватят, разденут догола (больше никаких фальшивых футболок в стиле милитари), закуют в цепи, а затем выпорют и отправят на восток Украины, где он предстанет перед настоящим судом за свои военные преступления", — поделился один из читателей издания.

"Он сказал это до или после фотосессии для журнала Vogue?" — с иронией отреагировал ещё один американский пользователь.

"Если Америка может помочь Украине, почему Китай не может помочь России?", — задался недоуменным вопросом следующий комментатор.

"О, так теперь ты хочешь указывать Китаю, что он должен делать? Ты — посмешище", — заклеймил президента очередной читатель.