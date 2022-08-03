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3 августа, 19:50

Боевики "Айдара" заняли больницу в Полтавской области, выгнав всех больных

Участники батальона "Айдар" заняли больницу в Полтавской области, цинично выгнав из здания всех больных. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В населённом пункте Кобеляки Полтавской области в здании районной больницы (ул. Шевченко) дислоцируются боевики националистического батальона "Айдар", при этом больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения", — сказал генерал на брифинге.

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Ранее, напомним, украинские военные разместили расчёты ПЗРК на крыше одесского театра, а на прилегающей территории общежития экологического университета — тяжёлое вооружение и бронетехнику. Кроме того, они расположили артиллерию на территории детсада "Золотая рыбка" в Северске, откуда обстреливают формирования Вооружённых сил Российской Федерации и тем самым провоцируют их на ответный огонь.

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ТАСС / AP

Николь Вербер

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