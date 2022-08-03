Боевики "Айдара" заняли больницу в Полтавской области, выгнав всех больных

Участники батальона "Айдар" заняли больницу в Полтавской области, цинично выгнав из здания всех больных. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В населённом пункте Кобеляки Полтавской области в здании районной больницы (ул. Шевченко) дислоцируются боевики националистического батальона "Айдар", при этом больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения", — сказал генерал на брифинге.