Боевики "Айдара" заняли больницу в Полтавской области, выгнав всех больных
Участники батальона "Айдар" заняли больницу в Полтавской области, цинично выгнав из здания всех больных. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В населённом пункте Кобеляки Полтавской области в здании районной больницы (ул. Шевченко) дислоцируются боевики националистического батальона "Айдар", при этом больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения", — сказал генерал на брифинге.
Ранее, напомним, украинские военные разместили расчёты ПЗРК на крыше одесского театра, а на прилегающей территории общежития экологического университета — тяжёлое вооружение и бронетехнику. Кроме того, они расположили артиллерию на территории детсада "Золотая рыбка" в Северске, откуда обстреливают формирования Вооружённых сил Российской Федерации и тем самым провоцируют их на ответный огонь.
ТАСС / AP