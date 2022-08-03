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3 августа, 20:25

В ДНР заявили, что украинские военные выбиты с южной окраины Марьинки

Украинские военные выбиты с южной окраины Марьинки, об этом проинформировал заместитель министра информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов.

"Наши бойцы выбили укров (украинских военных. – Прим. Лайфа) с южной окраины Марьинки", написал Безсонов у себя в телеграме.

Бригада ВСУ потеряла более 60% солдат в районе Марьинки и отказывается идти в бой

Бригада ВСУ потеряла более 60% солдат в районе Марьинки и отказывается идти в бой

Как отметил замминистра, продвижения наблюдаются сразу на нескольких направлениях фронта. Успехи, по словам Безсонова, имеются в районе Авдеевки, Соледара и Артёмовска, а шансов сдаться у бойцов ВСУ "всё меньше".

Ранее в Минобороны также сообщили, что ВСУ несут значительные потери на всех направлениях. За сутки боёв в районах населённых пунктов Верхнекаменка и Золотарёвка украинские военные потеряли более 50% личного состава.

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ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka

Юлия Коновалова

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