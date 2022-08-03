В ДНР заявили, что украинские военные выбиты с южной окраины Марьинки

Украинские военные выбиты с южной окраины Марьинки, об этом проинформировал заместитель министра информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов.

"Наши бойцы выбили укров (украинских военных. – Прим. Лайфа) с южной окраины Марьинки", — написал Безсонов у себя в телеграме.

Как отметил замминистра, продвижения наблюдаются сразу на нескольких направлениях фронта. Успехи, по словам Безсонова, имеются в районе Авдеевки, Соледара и Артёмовска, а шансов сдаться у бойцов ВСУ "всё меньше".