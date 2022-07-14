В Госдуме назвали неожиданное преимущество от объединения ПФР и ФСС для внештатных работников

Развитие цифровых технологий привело к тому, что уже сегодня множество государственных услуг по линии ПФР и ФСС предоставляются гражданам на единой площадке. Об этом в беседе с Лайфом рассказала депутат Государственной думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя создание в России единого Фонда пенсионного и социального страхования.

Она привела в пример Единый контактный центр, который создан на базе единой Государственной информационной системы социального обеспечения и федерального регистра инвалидов. На этих цифровых платформах граждане получают сегодня консультации по всем без исключения социальным мерам поддержки государства, отметила парламентарий.

"Кроме того, когда мы с вами обращаемся, например, на портал госуслуг или в МФЦ, мы вообще не задумываемся, какой фонд нам должен предоставить пособие, ту или иную выплату. И так и должно быть", — рассуждает собеседница Лайфа.

Бессараб отметила, что в конечном итоге все функции фондов будут объединены уже на имеющихся платформах и в соответствии с имеющимися решениями, а граждане почувствуют от этого только дополнительные гарантии и преимущества. Например, россияне, работающие по договорам ГПХ, после объединения фондов смогут получать выплаты по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также по уходу за ребёнком.

"Это в том числе позволит нам хоть немного снизить неформальную занятость в России. Ведь сегодня это единственный фактически прецедент, который работодатели ещё считают возможным использовать как инструмент ухода от трудовых отношений. Когда последний экономический стимул уйдёт, наверное, не будет иметь смысла и скрывать трудовые отношения", — заключила она.